كتب - نهى خورشيد

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، عن أهمية صعود الفريق الأول لكرة القدم للمرحلة المقبلة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"بالنسبة للأهلي، فأتمنى تخطي المجموعات كأول أو ثاني، وده هيكون إنجاز كبير جداً جداً لو حدث، لأن الأهلي في مرحلة حرجة من حيث تواجد أكثر من ٧ صفقات جديدة مع فكر مدرب جديد، وده أقل من ثلاث أسابيع من البطولة، فعشان كده هيكون صعب الانسجام بهذه السرعة".

وأضاف:"أعتقد أن هذه الظروف، وهذه البطولة، ستكون أصعب اختبار للفريق، لأن بعد تلك البطولة أعتقد أن الأهلي بهذا الإسكواد سوف يحتكر الدوري المصري وبطولة إفريقيا الفترة القادمة، وعلى الأقل الثلاث أو الأربع سنوات القادمة".

وأتم مدرب حراس الفراعنة الأسبق:"بالنسبة لي، مش هقدر أحضر البطولة نظرًا لبُعد المسافة من ميامي لوس أنجلوس، حوالي سبع ساعات طيران، وليس عندي وقت للذهاب للمباراة".