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"متسبوش مركز الوصيف لغيركم".. رئيس قناة الأهلي يوجه نصيحة للزمالك بشأن زيزو

07:47 م السبت 07 يونيو 2025
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    زيزو يصل أمريكا (2)
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    زيزو يصل أمريكا(1)
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    زيزو يصل أمريكا(2)
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    زيزو
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    زيزو لاعبا للأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
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كتب - نهى خورشيد

وجه محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة الزمالك والجماهير بعد تعاقد القلعة الحمراء مع نجم الأبيض السابق أحمد سيد زيزو.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"زعلنا على حسام وإبراهيم .. وزعلنا على إبراهيم سعید وزعلنا على رحيل الحضري لكننا لم نشيطنهم ولم نهاجم انضمامهم لنادي بعينه".

محمد العدل

وأضاف:"خلاص.. زيزو رحل.. موضوع وخلص.. نفكر في اللى جاى بقى عشان نعدل الكفة.. أنا عايزك تكون انت المنافس .. مش عايز نادى استثماري بلا جماهير".

وتابع حديثه قائلاً:"عايز جمهور يحفل على و أحفل عليه مش نادى لعيبته تحفل على.. و أنا أحفل على اللعيبة الكورة للجماهير فـ ركزوا ترجعوا لوضعكم ولا تتركوا مركز الوصيف لغيركم".

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محمد العدل أحمد سيد زيزو الأهلي رئيس قناة الأهلي السابق حسام حسن
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