كتب - نهى خورشيد

وجه محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى إدارة الزمالك والجماهير بعد تعاقد القلعة الحمراء مع نجم الأبيض السابق أحمد سيد زيزو.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"زعلنا على حسام وإبراهيم .. وزعلنا على إبراهيم سعید وزعلنا على رحيل الحضري لكننا لم نشيطنهم ولم نهاجم انضمامهم لنادي بعينه".

وأضاف:"خلاص.. زيزو رحل.. موضوع وخلص.. نفكر في اللى جاى بقى عشان نعدل الكفة.. أنا عايزك تكون انت المنافس .. مش عايز نادى استثماري بلا جماهير".

وتابع حديثه قائلاً:"عايز جمهور يحفل على و أحفل عليه مش نادى لعيبته تحفل على.. و أنا أحفل على اللعيبة الكورة للجماهير فـ ركزوا ترجعوا لوضعكم ولا تتركوا مركز الوصيف لغيركم".