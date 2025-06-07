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زكي عبدالفتاح يوضح لـ مصراوي مزايا وعيوب كأس العالم للأندية 2025

07:09 م السبت 07 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

أوضح زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، مزايا وعيوب النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فاريقاً.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"بالنسبة للبطولة، أنا شايف وأعتقد أن الاتحاد الدولي أخطأ في بعض القرارات الخاصة بالبطولة، مما جعلها كأنّها بطولة استثمارية، بمعنى أن الفيفا عايز يكسب فلوس وأرباح فقط من وراء تنظيمها".

وأضاف:"الشيء المميز في البطولة هو تواجد فرق كبيرة ونجوم كبار، ولكن للأسف توقيت إقامة البطولة غير مناسب لهؤلاء الفرق بعد انتهاء الموسم".

وواصل:"معظم لاعبي هذه الفرق يلعبون الآن مع منتخبات بلادهم وسيبدؤون البطولة مرهقين جدًا، وأيضًا بعض الفرق ستكون هذه البطولة كفترة إعداد لهم، لأن الموسم انتهى بالنسبة لهم منذ فترة".

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