كتب - نهى خورشيد

تحدث زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر الأسبق، عن استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم للأندية 2025، والذي سيقام بمشاركة 32 فاريقاً لأول مرة.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي:"الاستعدادات عادية جدًا هنا، خاصة أن بطولة الكونكاكاف ستُلعب في نفس توقيت بطولة كأس العالم للأندية، وهي بطولة كبيرة مثل بطولة أمم إفريقيا عندنا، وتضم منتخبات أمريكا، والمكسيك، وكندا، وكوستاريكا، ومعظم دول أمريكا الشمالية".

وأضاف:"وأيضًا الدوري مستمر للأندية غير المشتركة في البطولة، فعشان كده تلاقي الإقبال على حضور مباريات كأس العالم مش بالدرجة الكبيرة اللي كان يتمناها الاتحاد الدولي".

وتابع حديثه:"وأعتقد أن ميعاد البطولة لم يكن من أحسن القرارات، ولكن ستظل أمريكا كبيرة وتستطيع استضافة أحداث كثيرة جدًا وكبيرة في نفس الوقت، نظرًا للإمكانيات الكبيرة من استادات و ملاعب وفنادق وطرق مواصلات، وفقط أمريكا هي التي تستطيع فعل ذلك".

وأتم:" الأندية اللي لن تُشارك سيستمر الدوري واللعب عادي جدًا للأندية غير المشتركة".