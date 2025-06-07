كتب - محمد القرش:

وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي، حيث ظهر مرتديا وشاح النادي الأهلي كُتب عليه: "نادي القرن".

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.