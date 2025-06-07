مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

مالطة

0 0
19:00

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
21:45

صربيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اندورا

0 0
19:00

إنجلترا

جميع المباريات

إعلان

وشاح نادي القرن.. أول صور لزيزو من الولايات المتحدة الأمريكية

06:20 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل أمريكا (1)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل أمريكا(1)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل أمريكا(2)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل الولايات المتحدة الأمريكية (3)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل الولايات المتحدة الأمريكية (2)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل الولايات المتحدة الأمريكية (4)
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل الولايات المتحدة الأمريكية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مدينة ميامي اليوم قادمًا من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وينضم زيزو لمعسكر الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل زيزو برفقة محمد أسامة اداري الفريق، وكان في استقبالهما الكابتن سمير عدلي المدير الإداري في مطار ميامي، حيث ظهر مرتديا وشاح النادي الأهلي كُتب عليه: "نادي القرن".

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد سيد زيزو الأهلي كأس العالم كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"التحضيرات عادية و توقيتها غلط".. زكي عبدالفتاح يكشف استعدادات أمريكا لمونديال الأندية

إعلان

إعلان