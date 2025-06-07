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إمام عاشور: متحمس لمواجهة ميسي.. وواثق من تحقيق إنجاز

05:28 م السبت 07 يونيو 2025

امام عاشور

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كتب - محمد القرش:

تحدث إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، ومواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي.

وقال عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للفيفا: "أنا متحمس للغاية للمشاركة في بطولة كهذه، آمل أن نتمكن من إدخال البهجة إلى قلوب جماهيرنا".

وأضاف: "لا شك أنني متحمس لمواجهة أفضل لاعب في العالم (ميسي)، وأنا واثق من قدرتنا على تحقيق إنجاز يليق باسمنا وباسم الأهلي".

وزاد: "نتطلع بكل تأكيد إلى دعم جماهيرنا، فوجودهم يُضفي على أي مباراة معناها الحقيقي، وبدونهم تفقد المباراة قيمتها".

وواصل: "رسالتي للجمهور هي أننا بحاجة إلى وقوفهم إلى جانبنا ودعمهم، كما عهدناهم دائمًا، في كل مباراة وكل بطولة".

واختتم لاعب الأهلي: "بالطبع، أنا متحمس جدًا للمنافسة في هذه الملاعب، هذه هي البطولة التي يحلم بها كل لاعب، وتعطية فرصة لإظهار قدراته".

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