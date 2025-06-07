صاحب الظل الخفيف.. بن رمضان يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي بالطائرة

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد علي بن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن وجوده ضمن صفوف الأحمر خلال كأس العالم للأندية 2025.

وقال بن رمضان في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "انضمامي للأهلي جاء في توقيت مثالي قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وأظن أن هذا كان أفضل توقيت؛ للمساهمة في تحقيق طموحات الأهلي وجماهيره التي أحسنت استقبالي، وأتمنى أن أسعدهم مثلما أسعدوني بهذه الحفاوة في الاستقبال، خضت أول مران مع الفريق، وكنت سعيدا للغاية بالاستقبال، وشعرت أن الفريق كله أسرة واحدة، وهذا أفضل ما يميز الأهلي".

وأضاف: "أتمني أن يحدث انسجام سريع بيني وبين جميع اللاعبين ونعتاد على طريقة اللعب سريعا، خاصة أن الأجواء في معسكر الفريق طيبة للغاية وتساعد أي لاعب على تقديم افضل ما لدية لإسعاد الجماهير، الأهلي يضم لاعبين كبار وعلى مستوى فني رائع، وتحدثت كثيرا مع إمام عاشور على متن الطائرة وتعرفت عليه، وكذلك تعرفت على محمد مجدي أفشة صاحب الظل الخفيف، ويوما بعد الآخر سوف نتعرف جميعا على بعضنا البعض والمهم أنني الآن أصبحت فردا فضمن أسرة الأهلي التي اعتز بها كثيرا".

واختتم بن رمضان: "الأجواء في معسكر الإعداد ممتازة والجميع في حالة تركيز لتقديم أفضل مستوى في كأس العالم للأندية حتى نصل في البطولة لأبعد نقطة ونسعد الجماهير، مباراة الافتتاح أمام انتر ميامي مباراة قوية ـ لاشك ـ وإن شاء الله نكون في قمة تركيزنا خلال تلك المقابلة ونحقق الفوز ونصل إلى أبعد نقطة في البطولة".

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو