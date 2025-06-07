كتب-مصراوي:

هاجم السيناريست والكاتب مدحت العدل، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق، الذي انضم للغريم التقليدي الأهلي بعد نهاية تعاقده مع الأحمر، بسبب تصريحاته حول رفض مجلس الأبيض عرض خيالي من الشباب السعودي لرحيله في يناير الماضي.

وكتب مدحت العدل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يدعي زيزو أن الزمالك وصل له عرضا لبيعه بـ6 أو 7 مليون دولار (هذا كلامه دون تحديد) ليوهم جمهور الزمالك أن الزمالك فرط في الفرصة وهذا كلام غير صحيح، فأعلي ما وصل إليه كان عرضاً بـ2 مليون دولار من نادي سعودي درجة ثانية وهو تقريبا نفس المبلغ الذي تم عرضه عليه من الزمالك".

وأضاف: "لا تحاول تجميل الصورة لأنها مشوهه، ونصيحة العب في ناديك الجديد بلا شو إعلامي، فأنت ووالدك لا تجيدان الحوار، الزمالك يظل الزمالك بك ومن غيرك وأعظم منك موهبة وفناً تركوا النادي إما بالاعتزال وإما بالانتقال لنادٍ آخر وبقي الزمالك الكبير الذي حقق بالأمس بطولة على أقوي نادٍ في أفريقيا من دونك".

ماذا حدث مع زيزو في الزمالك؟

تحدث زيزو عن العروض التي رفضها الزمالك في آخر عام ونصف مقابل مبالغ هائلة وقبل رحيله بالمجان إلى الأهلي، وقال اللاعب: "عرض الشباب الذي وصل للزمالك في يناير الماضي كان فلكي بقيمة 6 مليون دولار بجانب الإضافات، امتيازات عرض الشباب السعودي كانت بجانب الـ 6 مليون دولار للزمالك، 10 من رعاية النادي السعودي تجدد كل سنة، وجمعتني مكالمة برئيس الزمالك، قلت له لو هتجددلي ماشي، لكن لو بيعي هيكون مفيد للزمالك أنا موافق، وبعد المكالمة محصلش كلام تاني".

مصراوي ينفي رواية العدل

حصل مصراوي على المستند الخاص بالخطاب الرسمي من الشباب السعودي إلى الزمالك، مما ينفي رواية مدحت العدل.

وتضمن عرض الشباب السعودي للزمالك لضم زيزو، مبلغ مالي قدره 6 مليون دولار يتم سدادهم على 3 أقساط، إضافة إلى 2% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل و 10% من إجمالي حقوق الرعاية خلال مدة تعاقد اللاعب مع نادي الشباب.

وجاء نص خطاب الشباب إلى الزمالك كالآتي: "سعادة الأستاذ/ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع :عرض رسمي لانتقال اللاعب/ أحمد مصطفى محمد سيد مواليد ١٩٩٦/٠١/١٠م، أهديك أطيب التحية، ويشرفنا بأن نبلغكم برغبة نادي الشباب بالتعاقد مع اللاعب/ أحمد مصطفى محمد سيد (زيزو) بنظام الانتقال والمسجل في كشوفات نادي الزمالك المصري إلى نادي الشباب في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الرياضي الحالي (۲۰۲٤/٢۰۲۳م) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٨م".

وأضاف: "يتقدم نادي الشباب بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب بنظام الانتقال على أن يكون إجمالي قيمة الانتقال والمساهمة التضامنية والتعويض عن بدل التدريب إن وجدت مبلغ وقدرة (٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) ستة مليون دولار امريكي تدفع على النحو التالي: مبلغ وقدرة ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) دولار امريكي) اثنين مليون دولار امريكي تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م. مبلغ وقدرة ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) دولار امريكي) اثنين مليون دولار امريكي تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٣٠م. مبلغ وقدرة ( ۲,۰۰۰,۰۰۰) دولار امريكي) اثنين مليون دولار امريكي تدفع بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م".

واختتم الخطاب: "يلتزم نادي الشباب بدفع 20 %من إجمالي بيع اللاعب في المستقبل. يلتزم نادي الشباب بدفع 10% من إجمالي حقوق الرعاية خلال مدة تعاقد اللاعب مع نادي الشباب.وفي حال موافقتكم على عرض النادي، نأمل إفادتنا بالموافقة للبدء في إجراءات التفاوض مع اللاعب، علماً أن العرض ساري حتى تاريخ ٢٠٢٤/۰۱/۲۸م الساعة ۱۲ ليلاً بتوقيت السعودية، يخضع صلاحية هذا العرض الموافقة رابطة دوري المحترفين في المملكة العربية السعودية وموافقة اللاعب على توقيع عقد مع نادي الشباب حسب ما يراه النادي".

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو