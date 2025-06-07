مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

مالطة

- -
19:00

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
21:45

صربيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

هولندا

جميع المباريات

إعلان

بعد رحيل زيزو.. من هو أغلى لاعب حاليا في الزمالك؟

02:08 م السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 7 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
  • عرض 7 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 7 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

خسر الزمالك تسويقيا برحيل أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في صفوف الفريق، بنهاية تعاقده مع الأبيض وانضمامه إلى الغريم التقليدي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وجاءت خسارة الزمالك، بتراجع قيمته التسويقية إلى 11.65 مليون يورو، بعدما كانت قيمته التسويقية 15.65 مليون يورو في وجود زيزو.

وكان زيزو أغلى لاعب في صفوف الزمالك بـ4 ملايين يورو، وبعد رحيله أصبح نبيل عماد دونجا أغلى لاعب في صفوف الفريق بـ1.30 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي: قرار مشاركتي بكأس العالم جاء بالتنسيق مع الخطيب

"إذا حدث كذب".. متحدث الزمالك ينشر "حديث" تزامن مع تصريحات زيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الأهلي الزمالك خسارة الزمالك تسويقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان