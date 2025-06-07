بعد رحيل زيزو.. من هو أغلى لاعب حاليا في الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

خسر الزمالك تسويقيا برحيل أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في صفوف الفريق، بنهاية تعاقده مع الأبيض وانضمامه إلى الغريم التقليدي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وجاءت خسارة الزمالك، بتراجع قيمته التسويقية إلى 11.65 مليون يورو، بعدما كانت قيمته التسويقية 15.65 مليون يورو في وجود زيزو.

وكان زيزو أغلى لاعب في صفوف الزمالك بـ4 ملايين يورو، وبعد رحيله أصبح نبيل عماد دونجا أغلى لاعب في صفوف الفريق بـ1.30 مليون يورو.

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