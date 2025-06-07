كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد الصيفي لتسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2025-2026.

ويفتح الاتحاد المصري باب القيد، يوم الأربعاء المقبل 11 يونيو الحالي حتى السبت 28 يونيو 2025، لكافة المراحل والمسابقات، وذلك بعد غلق فترة القيد الاستثنائي التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان اتحاد الكرة أعلن فتح فترة قيد استثنائية للأهلي قبل كأس العالم للأندية، بدأت يوم 1 يونيو وانتهت أمس الجمعة 10 يونيو.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى، ويكون آخر يوم لتسجيل القوائم الإضافية مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025 / 2026، وذلك وفقاً لما هو وارد تفصيلاً في قواعد القيد المعتمدة.

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