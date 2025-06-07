متفوقا على إمام عاشور.. صفقة زيزو تشعل السوشيال ميديا بـ25 مليون مشاهدة

كتبت-هند عواد:

حقق مقطع فيديو إعلام أحمد سيد زيزو لاعبا في صفوف النادي الأهلي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، نجاحا كبيرا، على مستوى التسويق.

ووصل عدد مشاهدي مقطع فيديو تقديم صفقة زيزو على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى 25 مليون مشاهد ومليون و300 ألف إعجاب.

وتخطت صفقة زيزو زميله السابق في الزمالك إمام عاشور، عندما أعلن الأهلي التعاقد معه في يوليو 2023، واقترب عدد مشاهدي مقطع فيديو إعلان صفقة الأخير من 9 مليون.

ويعتبر إمام عاشور وأحمد زيزو من أبرز الانتقالات في الدوري المصري، خلال آخر 10 سنوات، إذ أنهما انضما للغريم التقليدي للزمالك.

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