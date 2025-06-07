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أليو ديانج يلتحق بمعسكر الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية

10:29 ص السبت 07 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

انتظم المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الفريق، بمدينة ميامي الأمريكية منذ قليل، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وخاض ديانج مباراة رفقة منتخب بلاده ضد الكونغو الديمقراطية، في إطار معسكر مالي الذي أقيم في فرنسا خلال فترة التوقف الدولي.

والتحق أليو ديانج بمعسكر الأهلي في مدينة ميامي، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية المقبلة، استعدادًا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

واستقبل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو ديانج، فور وصوله على فندق الإقامة، على أن يلتحق الفلسطيني وسام أبو علي وأحمد سيد زيزو بمعسكر الأحمر.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويشارك الأهلي ضمن المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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