"كل ما حدث كان مخططا".. زيزو يهاجم مجلس إدارة الزمالك

كتب - محمد القرِش:

هاجم أحمد مصطفى زيزو لاعب النادي الأهلي، مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب.

وقال زيزو في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "خلال 5 سنوات مع الزمالك لم أتسبب في أي مشكلة وكنت أعمل بصمت وتفانٍ، المشاكل بدأت في آخر سنة من عقدي".

وأضاف: "في يناير 2024 تلقيت عرضًا كبيرًا من نادي الشباب السعودي بقيمة 6 إلى 7 ملايين دولار بالإضافات وطلبت من حسين لبيب تجديد عقدي إذا رفض العرض لكنني لم أتلق أي رد".

وأوضح: "لا أتحدث لتحسين صورتي فما حدث انتهى، أحببت الزمالك بصدق وأطالب الجماهير ألا تقيم علاقتي بالنادي بناءً على الأشهر الأخيرة فقط".

وواصل: "كنت لاعبًا حرًا منذ 3 سنوات ورفضت الرحيل رغم شرط جزائي قيمته 30 مليون جنيه وراتبي مع الزمالك كان 9 ملايين جنيه سنويًا مما يظهر أن المال لم يكن أولويتي".

وزاد: "في أغسطس 2024 تلقيت عرضًا رسميًا من نادي نيوم السعودي بقيمة 6.5 مليون دولار، بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك وافقوا والبعض الآخر رفض".

وأردف: "المشكلة كانت خوف المجلس من رد فعل الجماهير والسوشيال ميديا فطلبوا مني الخروج علنًا والإعلان عن رغبتي في الرحيل وهو ما رفضته".

وأشار: "تلقيت تذكرة طيران من نادي نيوم لإجراء الكشف الطبي في الإمارات لكنني فوجئت بإدارة الزمالك تدعي عدم علمها بالعرض".

واختتم لاعب الأهلي: "شعرت أن كل ما حدث كان مخططًا له من قبل مجلس الزمالك في حال عدم تجديد عقدي، أتفهم أن جماهير الزمالك قد لا تتعاطف معي خاصة أن والدي كان يعاني من المرض لمدة 8 أشهر ورفضت الرد على الانتقادات".

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