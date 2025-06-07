مصراوي ينشر صورة لزيزو في ترانزيت دبي قبل التوجه لأمريكا - خاص

كتب - محمد القرش:

وصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى مطار "دبي الدولي" استعدادا لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط مصدر "مصراوي" صورة للاعب السابق لنادي الزمالك فور وصوله لمطار دبي الدولي للتوقف المؤقت "ترانزيت".

وكان "مصراوي" نشر صورة خاصة من وصول زيزو مطار القاهرة متوجها إلى دبي، من أجل اللحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

اقرأ أيضًا:

"كانوا هيبيعوني".. زيزو يكشف سبب انضمامه للأهلي

زيزو: جيرارد سأل محمد صلاح عليا.. وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس



