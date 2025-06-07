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مصراوي ينشر صورة لزيزو في ترانزيت دبي قبل التوجه لأمريكا - خاص

12:12 ص السبت 07 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زيزو يصل مطار القاهرة
  • عرض 8 صورة
    زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 8 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 8 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 8 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 8 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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كتب - محمد القرش:

وصل أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى مطار "دبي الدولي" استعدادا لاستقلال الطائرة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط مصدر "مصراوي" صورة للاعب السابق لنادي الزمالك فور وصوله لمطار دبي الدولي للتوقف المؤقت "ترانزيت".

وكان "مصراوي" نشر صورة خاصة من وصول زيزو مطار القاهرة متوجها إلى دبي، من أجل اللحاق ببعثة المارد الأحمر المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ معسكر الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

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