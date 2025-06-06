"كانوا هيبيعوني".. زيزو يكشف سبب انضمامه للأهلي

كتب - محمد القرش:

أوضح أحمد سيد زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك سبب انضمامه للأهلي، ورفض مفاوضات التجديد مع الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "قرينا الفاتحة في جلسة التجديد واتفقنا على كل حاجة، وكان الاتفاق في حدود 40 أو 50 مليون".

وأضاف: "والدي كان واخد باله من المشهد لأن الجلسة كانت سهلة، قالهم حاجة بوظت الجلسة وهي، انتوا عايزين زيزو وهو موافق، بس عندي شرط هحطه في العقد وهو إن زيزو ما يتبعش السنة دي".

وواصل: "ده كان بسبب تربيط إنهم مش هيدفعوا حاجة كان أول قسط بس ويقرروا يبيعوني، وده مكنش هيزعّلني، لكن اللي مزعلني إنهم موافقوش على طلب والدي بخصوص البند ده في العقد".

وأردف: "أنت بتقولي ده أبوه طالب فلوس ومش من حقه؟ خلاص يا عم، هجيبلك وكيل من بره وأقعد أبويا في البيت".

وزاد: "أنا كنت شايف إن ده حقه يطلب في المراحل الأخيرة من المفاوضات، وده شيء كل الناس بتعمله، وحصل في الزمالك عشرين ألف مرة، وما طلبش حاجة غريبة".

وأشار: "الانضمام للأهلي مكنش قرار سهل، بس في الآخر اكتشفت إن مفيش حاجة باقية".

واختتم لاعب الأهلي: "أنا اتهنت لمدة سنة كاملة من نادي الزمالك، والـ 5 سنين اللي قضيتهم في النادي وكأني ما عملتش فيهم أي حاجة".