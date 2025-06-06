مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

فنلندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مالطة

- -
19:00

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
21:45

صربيا

جميع المباريات

إعلان

"كانوا هيبيعوني".. زيزو يكشف سبب انضمامه للأهلي

11:55 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زيزو
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعبا للأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (6)
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (5)
  • عرض 11 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أوضح أحمد سيد زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك سبب انضمامه للأهلي، ورفض مفاوضات التجديد مع الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "قرينا الفاتحة في جلسة التجديد واتفقنا على كل حاجة، وكان الاتفاق في حدود 40 أو 50 مليون".

وأضاف: "والدي كان واخد باله من المشهد لأن الجلسة كانت سهلة، قالهم حاجة بوظت الجلسة وهي، انتوا عايزين زيزو وهو موافق، بس عندي شرط هحطه في العقد وهو إن زيزو ما يتبعش السنة دي".

وواصل: "ده كان بسبب تربيط إنهم مش هيدفعوا حاجة كان أول قسط بس ويقرروا يبيعوني، وده مكنش هيزعّلني، لكن اللي مزعلني إنهم موافقوش على طلب والدي بخصوص البند ده في العقد".

وأردف: "أنت بتقولي ده أبوه طالب فلوس ومش من حقه؟ خلاص يا عم، هجيبلك وكيل من بره وأقعد أبويا في البيت".

وزاد: "أنا كنت شايف إن ده حقه يطلب في المراحل الأخيرة من المفاوضات، وده شيء كل الناس بتعمله، وحصل في الزمالك عشرين ألف مرة، وما طلبش حاجة غريبة".

وأشار: "الانضمام للأهلي مكنش قرار سهل، بس في الآخر اكتشفت إن مفيش حاجة باقية".

واختتم لاعب الأهلي: "أنا اتهنت لمدة سنة كاملة من نادي الزمالك، والـ 5 سنين اللي قضيتهم في النادي وكأني ما عملتش فيهم أي حاجة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أحمد سيد زيزو تصريحات زيزو الأهلي والد زيزو مفاوضات زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها