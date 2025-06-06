زيزو: جيرارد سأل محمد صلاح عليا.. وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس
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كتب - محمد القرش:
تحدث أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة طلب والده مبلغ مالي كبير من أجل تجديد التعاقد مع الزمالك.
وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "دخلنا في شهر يناير 2025 وأنا من حقي اتفاوض مع أي نادي".
وأضاف: "كلمني ستيفين جيرارد مدرب الإتفاق السعودي وقالي أنا عايزك وكلمت صلاح قالي إنك لاعب كويس".
وأضاف: "رفضت وقلت له لازم نادي الزمالك يوافق، ولو مضيت دلوقتي هاجي في شهر 6 لسة".
وواصل: "الإتفاق بعتوا مفاوض للزمالك عشان يشوف السعر المطلوب فيا، الراجل جه مصر وأجل الطيارة مرتين ومحدش رضي يقابله بعد ما خد معاد".
وأردف: "مجلس الزمالك قعد 8 شهور يسوء سمعتي، جددت للزمالك مرتين والدي مخددش جنيه، وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس".
واختتم لاعب الأهلي: "المستشار مرتضى عرض على والدي فلوس ورفض، ومخدش لما جددت مع حسين لبيب، عمره ما طلب فلوس".
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