كتب - محمد القرش:

تحدث أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة طلب والده مبلغ مالي كبير من أجل تجديد التعاقد مع الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "دخلنا في شهر يناير 2025 وأنا من حقي اتفاوض مع أي نادي".

وأضاف: "كلمني ستيفين جيرارد مدرب الإتفاق السعودي وقالي أنا عايزك وكلمت صلاح قالي إنك لاعب كويس".

وأضاف: "رفضت وقلت له لازم نادي الزمالك يوافق، ولو مضيت دلوقتي هاجي في شهر 6 لسة".

وواصل: "الإتفاق بعتوا مفاوض للزمالك عشان يشوف السعر المطلوب فيا، الراجل جه مصر وأجل الطيارة مرتين ومحدش رضي يقابله بعد ما خد معاد".

وأردف: "مجلس الزمالك قعد 8 شهور يسوء سمعتي، جددت للزمالك مرتين والدي مخددش جنيه، وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس".

واختتم لاعب الأهلي: "المستشار مرتضى عرض على والدي فلوس ورفض، ومخدش لما جددت مع حسين لبيب، عمره ما طلب فلوس".