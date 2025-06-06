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زيزو: جيرارد سأل محمد صلاح عليا.. وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس

11:45 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    زيزو
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    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
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    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
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    زيزو لاعبا للأهلي
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    زيزو يصل مطار القاهرة
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    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
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    احمد السيد زيزو
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (3)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (5)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (2)
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    ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
  • عرض 21 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
  • عرض 21 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 21 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 21 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 21 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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كتب - محمد القرش:

تحدث أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك، عن حقيقة طلب والده مبلغ مالي كبير من أجل تجديد التعاقد مع الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "دخلنا في شهر يناير 2025 وأنا من حقي اتفاوض مع أي نادي".

وأضاف: "كلمني ستيفين جيرارد مدرب الإتفاق السعودي وقالي أنا عايزك وكلمت صلاح قالي إنك لاعب كويس".

وأضاف: "رفضت وقلت له لازم نادي الزمالك يوافق، ولو مضيت دلوقتي هاجي في شهر 6 لسة".

وواصل: "الإتفاق بعتوا مفاوض للزمالك عشان يشوف السعر المطلوب فيا، الراجل جه مصر وأجل الطيارة مرتين ومحدش رضي يقابله بعد ما خد معاد".

وأردف: "مجلس الزمالك قعد 8 شهور يسوء سمعتي، جددت للزمالك مرتين والدي مخددش جنيه، وكل اللي طالع وداخل من الزمالك بياخد فلوس".

واختتم لاعب الأهلي: "المستشار مرتضى عرض على والدي فلوس ورفض، ومخدش لما جددت مع حسين لبيب، عمره ما طلب فلوس".

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