كتب - محمد القرش:

كشف أحمد مصطفى زيزو عن مفاجأة في مفاوضات تجديد عقده مع مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: الزمالك عرض عليا التجديد بقيمة معينة ووافقت، لكن بعده حسين لبيب قال ليا المقدم مش موجود، وايه رأيك تاخد بيت وتقدر تتصرف فيه خلال سنتين".

وأضاف: "أنت دلوقتي لما تجيب لاعب عشان تجدد له، لازم يبقى معاك قيمة العرض، أنا مستغرب من طريقة التفاوض ديه".

وأوضح: "مجلس الزمالك كانوا عايزين يدوني نص عقدي بيت والنص التاني فلوس، إحنا عمالين نروح ونيجي ليه، أنت اللي قولتلي على قيمة العرض وأنا وافقت".

وواصل: "كل يوم بتعرض لحملات ولجان، في الأول والآخر أنا كنت مهوي دماغي، وكنت عايز اوصل لتجديد عقدي مع الزمالك".

واختتم: "بعدها رفضت عرض البيت، وقولت لما تظبط أمورك وتكون جاهز كلمني".