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"ايه رأيك تاخد بيت".. زيزو يكشف مفاجأة في مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك

11:39 م الجمعة 06 يونيو 2025
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    زيزو لاعبا للأهلي
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    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
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    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 22 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
  • عرض 22 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (3)
  • عرض 22 صورة
    احمد السيد زيزو
  • عرض 22 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
  • عرض 22 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 22 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
  • عرض 22 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (5)
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    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (2)
  • عرض 22 صورة
    ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
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    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs
  • عرض 22 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 22 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 22 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 22 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 22 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 22 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (2)
  • عرض 22 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
  • عرض 22 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (3)
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كتب - محمد القرش:

كشف أحمد مصطفى زيزو عن مفاجأة في مفاوضات تجديد عقده مع مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: الزمالك عرض عليا التجديد بقيمة معينة ووافقت، لكن بعده حسين لبيب قال ليا المقدم مش موجود، وايه رأيك تاخد بيت وتقدر تتصرف فيه خلال سنتين".

وأضاف: "أنت دلوقتي لما تجيب لاعب عشان تجدد له، لازم يبقى معاك قيمة العرض، أنا مستغرب من طريقة التفاوض ديه".

وأوضح: "مجلس الزمالك كانوا عايزين يدوني نص عقدي بيت والنص التاني فلوس، إحنا عمالين نروح ونيجي ليه، أنت اللي قولتلي على قيمة العرض وأنا وافقت".

وواصل: "كل يوم بتعرض لحملات ولجان، في الأول والآخر أنا كنت مهوي دماغي، وكنت عايز اوصل لتجديد عقدي مع الزمالك".

واختتم: "بعدها رفضت عرض البيت، وقولت لما تظبط أمورك وتكون جاهز كلمني".

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