"ايه رأيك تاخد بيت".. زيزو يكشف مفاجأة في مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك
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كتب - محمد القرش:
كشف أحمد مصطفى زيزو عن مفاجأة في مفاوضات تجديد عقده مع مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: الزمالك عرض عليا التجديد بقيمة معينة ووافقت، لكن بعده حسين لبيب قال ليا المقدم مش موجود، وايه رأيك تاخد بيت وتقدر تتصرف فيه خلال سنتين".
وأضاف: "أنت دلوقتي لما تجيب لاعب عشان تجدد له، لازم يبقى معاك قيمة العرض، أنا مستغرب من طريقة التفاوض ديه".
وأوضح: "مجلس الزمالك كانوا عايزين يدوني نص عقدي بيت والنص التاني فلوس، إحنا عمالين نروح ونيجي ليه، أنت اللي قولتلي على قيمة العرض وأنا وافقت".
وواصل: "كل يوم بتعرض لحملات ولجان، في الأول والآخر أنا كنت مهوي دماغي، وكنت عايز اوصل لتجديد عقدي مع الزمالك".
واختتم: "بعدها رفضت عرض البيت، وقولت لما تظبط أمورك وتكون جاهز كلمني".
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