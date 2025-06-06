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"إحنا مش في عصر الجاهلية".. زيزو يتحدث عن موقفه من الرحيل عن الزمالك وكواليس مفاوضات نيوم

11:34 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 7 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 7 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
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تحدّث أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس عرض نيوم السعودي لضمه وموقف الزمالك معه.

وقال زيزو في تصريحات عبر برنامج "قهوة فايق": "الناس بتنسى بسرعة، وتكذّب الكذبة وتصدق نفسها. خدنا الكونفدرالية، وبعدين سافرت عشان مشاركتي في الأولمبياد، وفي شهر 8 جالي عرض نيوم بقيمة 6.3 مليون دولار، العرض كان جادًّا، ومجلس إدارة الزمالك وافق عليه بالفعل".

وأضاف: "وأنا قلت للمجلس حاضر، اللي وقف الموضوع إن الناس كانت عايزة تحط صورة إن زيزو اللي عايز يمشي، والحقيقة إن مش أنا اللي بتهرب من المسؤولية، كل القرارات محسوبة على السوشيال ميديا، وأنا مش صاحب قرار، وعقدي كان سارياً".

وتابع حديثه: "إدارة الزمالك كانت خايفة من الجماهير والسوشيال ميديا، واللي حصل معايا كان مخطط. تفاجأت بوصول تذكرة حجز للكشف الطبي في الإمارات من نيوم، ومش عارف هل النادي وافق عليه ولا لأ".

وأكمل نجم الأهلي: "رحت النادي أنا ووالدي، وخدت ميعاد مع كابتن حسين لبيب، وفجأة قال إنه تعبان ومش هييجي النادي، وجه حسام المندوه بدل منه".

وأتم: "كلمته وقلت له: "جالي تذكرة حجز للكشف الطبي في الإمارات"، رد قال لي: "إيه ده؟ عرض إيه اللي بتتكلم عليه؟"، قلت له: "أومّال التذكرة دي وصلت لي إزاي؟" ومكنش يعرف.. بس إحنا مش في عصر الجاهلية".

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