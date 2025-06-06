كتب - محمد القرش:

كشف أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك كواليس مفاوضات تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر: "خدنا الكونفدرالية بعدين روحت الأولمبياد، وفي شهر 7 جالي عرض من نيوم بقيمة 6.30 مليون دولار".

وواصل: "اتحجزلي كشف طبي في الإمارات عشان اروح نيوم، ومكنتش اعرف موقف الزمالك، واخدت معاد من كابتن حسين قال تعبان، وجه المندوه بدلا منه، ومكنش يعرف إن جالي تيكيت الكشف الطبي، إحنا مش في عصر الجاهلية".

وأضاف: "وبعدها قالي يلا نجدد العقد، عقدي مع نيوم كان 5 مليون دولار، غير 6 لنادي الزمالك".

وأردف: "والله والدي مقالش أنا عايز 100 مليون جنيه، عضو مجلس الإدارة اللي قال إني عايز أكتر من 60 مليون بكتير خلال تصريحات إعلامية".

واستنكر: "هل من المنطق أن عضو إدارة يدشمل خصوصية المفاوضات مع اللاعب، الكلام كان حاجوة والتعامل حاجة".

وأشار: "أنت لو كنت قولتلي خد نص عرض نيوم اللي جايلك كنت هقول ماشي، لكن الزمالك معندوش يديني النص التاني".

واختتم: "حتى لو كنت طلعت اتكلمت كان الجمهور هيهاجمني، بعد ما تم تشويه صورتي في الإعلام وأمام الجماهير وتعرضت لحملات ممنهجة، وأثبت ولائي للنادي بالفعل".