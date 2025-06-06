"فلكي".. زيزو يكشف كواليس رفض الزمالك لعرض الشباب السعودي
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كتب - محمد القرش:
كشف أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك كواليس رفض جلس حسين لبيب عرض الشباب السعودي.
وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر": "الريان القطري طلبني منذ سنوات ورفضت وقتها استغلال الشرط الجزائي في عقدي".
وأضاف: "عرض الشباب اللي وصل للزمالك في يناير الماضي كان فلكي بقيمة 6 مليون دولار بجانب الإضافات".
وواصل: "إمتيازات عرض الشباب السعودي كانت بجانب الـ 6 مليون دولار للزمالك، 10 من رعاية النادي السعودي تجدد كل سنة".
وأوضح: "جمعتني مكالمة برئيس النادي، لو هتجددلي ماشي، لكن لو بيعي هيكون مفيش للزمالك أنا موافق، وبعد المكالمة محصلش كلام تاني".
واختتم: "الانتقالات خلصت وكنت مبسوط إني مكمل مع الزمالك، لكن قلت في المكالمة إن الزمالك لو معندهوش إمكانية يجددلي بيعني عشان تستفيد ماديا".
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