مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

مالطة

- -
19:00

ليتوانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألبانيا

- -
21:45

صربيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

اندورا

- -
19:00

إنجلترا

جميع المباريات

إعلان

"فلكي".. زيزو يكشف كواليس رفض الزمالك لعرض الشباب السعودي

10:58 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 17 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 17 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 17 صورة
    كواليس ظهور زيزو في فيلم 7Dogs (4)
  • عرض 17 صورة
    زيزو يصل مطار القاهرة
  • عرض 17 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (5)
  • عرض 17 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
  • عرض 17 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
  • عرض 17 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (3)
  • عرض 17 صورة
    احمد السيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (2)
  • عرض 17 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 17 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 17 صورة
    زيزو بتيشرت الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أحمد زيزو بتيشرت الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف أحمد مصطفى زيزو اللاعب السابق لنادي الزمالك كواليس رفض جلس حسين لبيب عرض الشباب السعودي.

وقال زيزو عبر قناة "إم بي سي مصر": "الريان القطري طلبني منذ سنوات ورفضت وقتها استغلال الشرط الجزائي في عقدي".

وأضاف: "عرض الشباب اللي وصل للزمالك في يناير الماضي كان فلكي بقيمة 6 مليون دولار بجانب الإضافات".

وواصل: "إمتيازات عرض الشباب السعودي كانت بجانب الـ 6 مليون دولار للزمالك، 10 من رعاية النادي السعودي تجدد كل سنة".

وأوضح: "جمعتني مكالمة برئيس النادي، لو هتجددلي ماشي، لكن لو بيعي هيكون مفيش للزمالك أنا موافق، وبعد المكالمة محصلش كلام تاني".

واختتم: "الانتقالات خلصت وكنت مبسوط إني مكمل مع الزمالك، لكن قلت في المكالمة إن الزمالك لو معندهوش إمكانية يجددلي بيعني عشان تستفيد ماديا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو تصريحات زيزو زيزو الأهلي أحمد سيد زيزو الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها