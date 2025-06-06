كتب - نهى خورشيد

وجه محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى جماهير الزمالك بعد تعاقد الأهلي مع نجم الفارس الأبيض أحمد سيد زيزو.

وكتب فايز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"نقول تاني، اللاعب… بين العقل والقلب… ومعضلة الاحتراف والحب الأفلاطوني وقصص أخرى".

وأضاف:"المشجع هو الوحيد الذي يحمل قلباً نقياً وحباً صافياً نحو ناديه. لأن علاقته لم تختلط بأي نوع من أشكال المصلحه الشخصيه: مال-شهرة-سلطة- مكانة اجتماعية… الخ، الأصح من وجهة نظري: إن الجمهور يتعامل مع أي شخص ينتمي للمنظومه كموظف محترف يحصل على مصلحة ما من ناديه مقابل خدمه يقدمها".

وواصل مساعد مدرب الفراعنة السابق:"حتى يثبت العكس ويتحول لأيقونة أو أسطورة للنادي ويرفض إغراءات كتير ليكون ذلك الرمز، والامثله كتير واخرهم صلاح مع ليفربول ورفض إغراءات كتيررررر ليكون أسطورة وأيقونة للنادي الأحمر ومحطماً للأرقام القياسية".

وتابع:"معضلة زيزو مع (جمهور الزمالك) (وليس الاداراه) أنه حتى آخر لحظة في بياناته وبوستاته ومقابلاته يصرح بحبه اللانهائي للجمهور الأبيض وتمسكه بهم وأنه فارسهم المخلص…. ومن هنا كانت الصدمة للجمهور وقت معرفتهم بانتقاله للنادي الاهلي ويمكن اكتر من صدمة انتقال إمام عاشور أو بن شرقي… ففارس أحلامهم تحول إلى كابوس…. مع اتفاقنا في أول الكلام انه من حقه أن يختار ويفاضل ومن حق النادي الأهلي مفاوضاته والتعاقد معه. لاعب دولي شاب مميز… كل الأسباب المنطقية تؤدي إلى التعاقد معه وجاء علي طبق من ذهب".

وأردف فايز:"وهنا زيزو أختار العقل لأن ظروف النادي الأهلي أفضل ١٠٠ مره من ظروف نادي الزمالك… من مشاركات عالميه وبطولات افريقيه واعلام وإعلانات… إلخ ده يا جدع بنت مدرب حراس الأهلي (الجميله اليسيا) بتعمل إعلانات و شيكابالا وزيزو الزمالك (لا)، ومن هنا نرجع للنقطة الأولي: اللاعب هو موظف محترف يقبض مقابل أمام خدمه يقدمها".

وأكمل:"فيا جمهوري العزيز انزل من برجك العالي واستيقظ من أحلامك الوردية وتعامل مع تلك الحقيقة، كلنا وأنا منهم (مدربين-لاعبين-مسؤولين-صحافيين-إعلاميين…إلخ) أشخاص محترفين نعمل ونقدم خدمة مقابل شيء ما مادي أو معنوي: فلوس شهرة سلطة… إلخ".

وأتم حديثه قائلاً:"ناديك وشعارك هو الأهم… الأفراد زائلون ويبقى حبك لناديك أزلي، والسلام عليكم ورحمة الله".