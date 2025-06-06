مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

0 0
02:00

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

النرويج

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مقدونيا

- -
21:45

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

"من أمريكا".. جهاز الأهلى واللاعبين يوجهون رسائل العيد للجماهير

09:39 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (14) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (5) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (8) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (7) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (11) (1)
  • عرض 8 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية (10) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

وجه عدد من أفراد الجهاز الفني بالنادي الأهلي واللاعبين، رسائل خاصة إلى الجماهير ومحبي القلعة الحمراء، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وشارك الحساب الرسمي للقلعة الحمراء مقاطع فيديو من تهنئة اللاعبين والجهاز للجماهير، بجانب رسالة خاصة من الإسباني خوسيه ريفيرو:" تحياتي إليكم جميعاً، أعرف أن هذا وقت رائع بالنسبة لكم، فهو وقت العيد، اللاعبون معنا هنا في أمريكا، رغم أنه وقت يقضيه الجميع مع العائلة، لكنهم لن يكون بإمكانهم التواجد معكم".

وأضاف:"ولكنكم دائماً في قلوبهم وفي عقولهم، وسيمثلون النادي والشعب المصري هنا بكل فخر، عيد أضحى مبارك".

وتتواجد بعثة الفريق الكروي بالنادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي لقلعة الحمراء وسيه ريفيرو كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها