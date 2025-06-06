"من أمريكا".. جهاز الأهلى واللاعبين يوجهون رسائل العيد للجماهير

كتب - نهى خورشيد

وجه عدد من أفراد الجهاز الفني بالنادي الأهلي واللاعبين، رسائل خاصة إلى الجماهير ومحبي القلعة الحمراء، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وشارك الحساب الرسمي للقلعة الحمراء مقاطع فيديو من تهنئة اللاعبين والجهاز للجماهير، بجانب رسالة خاصة من الإسباني خوسيه ريفيرو:" تحياتي إليكم جميعاً، أعرف أن هذا وقت رائع بالنسبة لكم، فهو وقت العيد، اللاعبون معنا هنا في أمريكا، رغم أنه وقت يقضيه الجميع مع العائلة، لكنهم لن يكون بإمكانهم التواجد معكم".

وأضاف:"ولكنكم دائماً في قلوبهم وفي عقولهم، وسيمثلون النادي والشعب المصري هنا بكل فخر، عيد أضحى مبارك".

وتتواجد بعثة الفريق الكروي بالنادي الأهلي في مدينة ميامي الأمريكية، وذلك استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.