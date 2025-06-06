لاعب بيراميدز يودع فريقه بعد انتهاء إعارته

كتب - نهى خورشيد

ودع النجم النيجيري صديق إيجولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اللاعبين والإدارة بعد انتهاء فترة إعارته من نادي سيراميكا كليوباترا.

وكتب إيجولا عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":" رسالة شكر للجميع في بيراميدز على ما كانت عليه (بغض النظر عن الإصابة) من أشهر رائعة بالنسبة لي... إنه نادٍ مميز حقًا بالنسبة لي، وأنا أقدر الطريقة التي عاملني بها الجميع في النادي... حب واهتمام رئيس النادي، زملائي في الفريق وطاقم التدريب كانوا رائعين، وأنا ممتن وسعيد حقًا بالفوز بأهم كأس معكم يا رفاق. شكرًا على كل شيء".

وكان إيجولا حقق قبل أيام قليلة رفقة بيراميدز لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد فوزهم على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 إياباً، 1-1 ذهاباً.

وفي سياق متصل، أنهى الفريق الكروي بنادي بيراميدز منافسات الموسم الرياضي المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة.