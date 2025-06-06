موعد انتظام زيزو في تدريبات الأهلي.. مصدر يوضح موقفه من ودية باتشوكا

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، موعد انتظام أحمد السيد زيزو صفقة القلعة الحمراء الجديدة في التدريبات الجماعية للفريق الكروي في أمريكا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن زيزو سيشارك بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للأحمر، غداً السبت بعد وصله إلى معسكر الأهلي في أمريكا.

وأشار إلى أن زيزو لن يتمكن من المشاركة في المباراة الودية أمام باتشوكا، وسيتم تخصيص برنامج بدني خاص له لتجهيزه لانطلاقة بطولة كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى، والتى تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.