محمود فايز يودع عبدالشافي برسالة مؤثرة

كتب - نهى خورشيد

ودع محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، محمد عبدالشافي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب تتويج الفارس الأبيض أمس بلقب كأس مصر الـ29 في تاريخه.

وكتب فايز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"النهاردة الملاعب بتودع رجل من الزمن الجميل، بنودّع أحد أنبل وأرقى من لمس كرة القدم في مصر".

وأضاف:"نودّع محمد عبدالشافي، اللاعب الذي لم يكن يومًا مجرد لاعب، بل كان نموذجًا يُحتذى به في الأدب والاحترام والتهذيب داخل الملعب وخارجه".

وتابع مدرب الفراعنة السابق:"كم مرّت السنوات واسمك دائمًا يُذكر بكل خير، ليس من جمهور الزمالك فقط بل من كل جماهير مصر، شكراً لأنك أثبت أن النجاح لا يكون فقط بالأهداف والبطولات، بل أيضًا بالأخلاق والسيرة الطيبة".

وأتم حديثه:"تشرفت بالعمل معك يا اخي في منتخب مصر… كنت دائماً أحلى وأجمل مثال للانسان… أنا بحب شيفو… أنا بحب محمد عبدالشافي".