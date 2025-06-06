زيزو وإمام.. 25 صورة ترصد إعلان نجوم الأهلي لفيلم "7dogs"

كتب - محمد القرش:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو ظهر فيه عدد نجوم النادي الأهلي.

وشارك عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إعلان ترويجي لفيلم "7dogs" الذي يشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وجاء نجوم الأهلي المشاركين في الإعلان كالتالي: محمد الشناوي - علي معلول - أشرف بن شرقي - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت مجموعة الأهلي في مونديال الأندية كالتالي: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

اقرأ أيضًا:

كان بتاع ضربات جزاء.. تعليق مفاجئ من خالد الغندور على انتقال زيزو إلى الأهلي

استعدادا لمباراة الافتتاح.. موعد تدريب الأهلي الثاني في أمريكا