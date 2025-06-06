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زيزو وإمام.. 25 صورة ترصد إعلان نجوم الأهلي لفيلم "7dogs"

07:00 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 25 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 25 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 25 صورة
    زيزو من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 25 صورة
    الشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 25 صورة
    الشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 25 صورة
    بن شرقي من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 25 صورة
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  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور من إعلان فيلم 7 دوجز (2)
  • عرض 25 صورة
    بن شرقي من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 25 صورة
    إمام عاشور من إعلان فيلم 7 دوجز (1)
  • عرض 25 صورة
    الشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 25 صورة
    الشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (4)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (3)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (4)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (5)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (6)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (7)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (8)
  • عرض 25 صورة
    الشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (10)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (11)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول والشناوي من إعلان فيلم 7 دوجز (9)
  • عرض 25 صورة
    علي معلول من إعلان فيلم 7 دوجز
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كتب - محمد القرش:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو ظهر فيه عدد نجوم النادي الأهلي.

وشارك عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إعلان ترويجي لفيلم "7dogs" الذي يشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وجاء نجوم الأهلي المشاركين في الإعلان كالتالي: محمد الشناوي - علي معلول - أشرف بن شرقي - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الخميس، استعدادا لخوض بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاءت مجموعة الأهلي في مونديال الأندية كالتالي: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

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تركي آل الشيخ الشناوي علي معلول أشرف بن شرقي إمام عاشور زيزو أحمد مصطفى زيزو
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