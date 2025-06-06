كتب - نهى خورشيد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لظهور أحمد السيد زيزو صفقة الأهلى الجديدة ، خلال تصوير فيلم "7dogs".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تسريب من كواليس تصوير فلم 7dogs بمشاركه زيزو ... هل ده صحيح؟!

وفي سياق متصل، بدأ الفريق الكروي بالنادي الأهلى معسكره في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.