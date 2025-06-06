مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

النرويج

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جبل طارق

- -
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مقدونيا

- -
21:45

بلجيكا

جميع المباريات

إعلان

بعد انتقاله للأهلي.. 5 صور لظهور زيزو في تصوير فيلم "7dogs" (فيديو)

06:40 م الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (4)
  • عرض 5 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (1)
  • عرض 5 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (5)
  • عرض 5 صورة
    ظهور زيزو في تصوير فيلم 7dogs (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو لظهور أحمد السيد زيزو صفقة الأهلى الجديدة ، خلال تصوير فيلم "7dogs".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تسريب من كواليس تصوير فلم 7dogs بمشاركه زيزو ... هل ده صحيح؟!

وفي سياق متصل، بدأ الفريق الكروي بالنادي الأهلى معسكره في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو تركي آل الشيخ الأهلي زيزو في كواليس فيلم 7Dogs
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

فيديوهات العجول الهربانة 2025.. عجل يقتحم محل أحذية في الإسكندرية
ارتفاع الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا السبت
كيف تتجنب "التخمة" بعد تناول اللحوم؟.. 7 عادات لا تتجاهلها