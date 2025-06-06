تحرك عاجل من الزمالك بعد إعلان الأهلي ضم زيزو رسميا

كتب- محمد خيري:

قال مصدر مطلع في الزمالك إن "النادي بدأ التحرك من أجل الحفاظ على حقوقه"، بعد إعلان النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع أحمد سيد زيزو.

عقد زيزو انتهى مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية بطولة كأس مصر أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وبذلك يتيح له الانتقال لأي نادي جديد.

لكن المصدر أوضح في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن الزمالك سيتبع الطرق القانونية ولن يترك حقه في أزمة اللاعب، الذي يتعتبر النادي أن عقده مازال ساريا معه حتى يوم 1 يوليو المقبل.

وأضاف المصدر: هناك عدد من المستندات سيتم تقديمها للمحكمة الرياضية، والنادي سيحمل الاتحاد المصري لكرة القدم، مسؤولية المخالفة الجسيمة في قيد لاعب مع نادي قبل انتهاء عقده مع ناديه الأصلي.

وتابع المصدر أن النادي سلم الشكوى للمحامي الدولي، خلال الساعات الماضية، وكان ينتظر فقط إعلان الأهلي، على أن يتم تقديمها خلال الساعات المقبلة للمحكمة الرياضية، للمطالبة بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وإيقاف قيد النادي الأهلي مع فتح تحقيق رسمي مع اتحاد الكرة لمعرفة مدى قيد لاعب بشكل غير قانوني.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن التعاقد بشكل رسمي مع أحمد سيد زيزو، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو لتقديم اللاعب بشكل رسمي، وقال اللاعب خلال الفيديو: "كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة .. زيزو أهلاوي .. زيزو في أرض التاريخ".