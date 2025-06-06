"هدف الأهلي واضح".. تصريحات قوية للشناوي قبل مواجهة إنتر ميامي

أعرب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وكابتن الفريق، عن سعادته الكبيرة بتواجد بعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأضاف قائد الفريق الأحمر أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية بصفته ناديا كبيرا يملك تاريخا ممتدا في البطولات القارية والعالمية مؤكدا أن الفريق يملك خبرات سابقة في هذه البطولة قبل أن يتغير نظامها وهو ما يمنحه دوافع إضافية للتحضير القوي والتركيز الكامل من أجل الظهور بشكل يليق باسم النادي الأهلي ومكانته.

وأوضح الشناوي أن الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق يعمل بكل جهد على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل سواء من الناحية البدنية أو الفنية أو الذهنية وأن كل عناصر الفريق لديهم الحماس والرغبة لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات البطولة.

وأشار حارس مرمى الأهلي إلى أن الفريق يولي كل الفرق المشاركة في البطولة كامل الاحترام ويعمل على دراسة كل المنافسين بشكل دقيق مشددا على أن هدف الأهلي واضح وهو تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهيره العظيمة التي تسانده في كل مكان.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على ثقته الكاملة في زملائه اللاعبين وعلى قدرة الفريق على تمثيل النادي الأهلي بالشكل الذي يتناسب مع تاريخه الكبير وطموحاته الدائمة في المنافسة على كل البطولات متمنيا أن يوفق الفريق في تقديم أداء قوي خلال بطولة كأس العالم للأندية وأن يحقق النتائج التي ترضي جماهيره.





