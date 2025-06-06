الأهلي ينهي آخر خطوة قبل الإعلان عن صفقة زيزو رسميا

كتب- مصراوي:

اقترب النادي الأهلي بشدة من الإعلان عن التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك السابق بشكل رسمي.

وأكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي الأهلي انتهى من إجراءات قيد أحمد سيد زيزو بشكل رسمي منذ قليل.

وأوضح المصدر، أن النادي الأهلي في طريقه لإنهاء إجراءات قيد زيزو أيضا، ضمن قائمة الفريق في كأس العالم للأندية، بوضع اسمه على السيستم الخاص بالاتحاد الدولي.

واختتم المصدر، أن النادي الأهلي حصل على كل ما يؤكد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك، وأنه أصبح لاعبا حرا.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، قرر التصعيد بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم قانونية قيد أحمد سيد زيزو، لعدم انتهاء الموسم، حيث يقام نهائي كأس الرابطة المحترفة يوم 12 يونيو الجاري.