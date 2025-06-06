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"تيك تاك".. صفحة الأهلي تنوه عن الصفقة المرتقبة

02:20 م الجمعة 06 يونيو 2025

سرينة الأهلي

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كتب- مصراوي:

نوه الحساب الرسمي للنادي الأهلي، منذ قليل، عن إعلان صفقة جديدة للجماهير الحمراء، دون وضوح الاسم حتى الآن.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو "سرينة" التنويه عن صفقة جديدة.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، عقب انتهاء عقده بشكل رسمي مع الأبيض.

وانتهى عقد زيزو مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية بطولة كأس مصر أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وبذلك يتيح له الانتقال لأي نادي جديد.

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