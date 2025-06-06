"عيب النخوة راحت فين؟".. تصريح ناري من عمرو أديب بعد تتويج الزمالك

كتب- محمد خيري:

أبدى الإعلامي عمرو أديب، غضبه من ما يتردد عن تعاطف بيراميدز مع نادي الزمالك في مواجهة الأمس في نهائي كأس مصر.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكتب عمرو أديب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو مش عيب اما ناس محترمه متعلمين يلقحوا على ماتش الزمالك، يعني لعيبة بيراميدز كانوا متدربين على تنشين الكرة في العارضة، وإكرامي كان معاه كشف بالزوايا اللي الزمالك هيشوط فيها".

أضاف: "يا اخى إحنا متكلمناش عن التلات نقاط ولا على الوقت البدل البدل الضائع، ولا عن الفار اللي بيبوظ ولا عن الكون اللى شغال لننوس عين الرياضه المصريه، قلنا مبروك وكملنا وربنا كرمنا من عنده مش من عند الأسامي اللي انتوا عارفينها".

أكمل: "ولا قولنا أن الباشا اللي هرب كان صدفة ولا التأشيرة كانت للدراسة والترفيه ، ولا ذكرتلك انك واخد الدوري بلعيبة الزمالك، كل ده بنقول حاجه واحده، حسبنا الله ونعم الوكيل".

واختتم تصريحاته: "بجد عيب قوي هي النخوة والجدعنة راحت فين، الزمالك بطل الكأس غصب عن عين أعيل الناس (بعضهم)".