3 تحديات تواجه زيزو مع الأهلي

كتبت-هند عواد:

يستعد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، لبداية فصل جديد في مسيرته رفقة النادي الأهلي، بعد انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتقل زيزو إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقد مع الزمالك، بنهاية يوم أمس الخميس 5 يونيو 2025، وفقا لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويواجه زيزو عدة تحديات مع الأهلي، خاصة أن اللاعب سيلحق ببعثة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم.

64 يوما على آخر مباراة لزيزو

غاب أحمد سيد زيزو عن مباريات الزمالك خلال الفترة الماضية، إذ أن آخر مباراة خاضها مع الفريق كانت ضد ستيلينبوش الجنوب أفريقي بالكونفدرالية الأفريقية، بتاريخ 2 أبريل 2025 (64 يوما).

واستبعد الجهاز الفني للزمالك زيزو من مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بعد أنباء توقيعه للأهلي وحصوله على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم للأندية، يوم 8 أبريل.

مدرب جديد

ينضم زيزو للأهلي مع جهاز فني جديد بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، التي تولى القيادة الفني للفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي رحل بعد توديع دوري أبطال أفريقيا.

مباراة ضد الفريق المضيف

يحتاج زيزو لإثبات نفسه لخوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، خلال ثماني أيام مقبلة، قبل خوض أول لقاء ضد الفريق المضيف إنتر ميامي الأمريكي.

ويواجه الأهلي إنتر ميامي، يوم 14 يونيو الحالي، في افتتاح البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في تاريخها.