هل يرحل الرمادي بعد التتويج بالكأس؟.. أول رد رسمي من الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، مصير أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الفريق عقب التتويج ببطولة كأس مصر.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال "الرمادي"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "رقم 10" عبر الفضائية المصرية: "حسين لبيب تحمل ما لا يتحمله بشر، ويوماً ما سيعرف الجميع ما تحمله من ضغوط نفسية وإدارية، حتى تسير الأمور بشكل جيد داخل الزمالك."

وتابع: "نشكر أيمن الرمادي على قبوله المغامرة، وما قدمه للفريق في هذه الفترة القصيرة."

وأوضح: "أيمن الرمادي مدرب محترف بشكل حقيقي، ولديه معلومات فنية وبدنية رائعة، وشغل فني غير موجود عند كثير من المدربين المشاهير في مصر، ولسبب ذلك تم اختياره لقيادة الزمالك."

واختتم تصريحاته: "حتى الآن، مجلس إدارة الزمالك لم يحدد هوية المدير الفني للفريق في الفترة المقبلة، ولا نريد الاستعجال في اتخاذ القرارات، خصوصاً وأن الموسم الجديد سينطلق في أغسطس."