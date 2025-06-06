كتب- محمد خيري:

أبدى محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، بعد الفوز بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وقال عواد عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "أهنيء جمهور الزمالك باللقب الذي جاء في وقت جيد، والمكسب كان هام بالنسبة لنا للغاية، والمباراة كانت صعبة، ولكن في النهاية استطعنا إسعاد جمهور النادي".

وأضاف: "أتمنى أن يكون التتويج باللقب بداية جيدة لنا، وكان هناك اتفاق مع الجهاز الفني على المشاركة في حالة اللجوء لركلات الترجيح، وتحدثت مع شيكابالا قائد الفريق عن ذلك، وتوقعت أن تصل المباراة لها".

وواصل:" في الوقت الإضافي الثاني بدأت عمليات الاحماء، وكنت جاهز للركلات، والحمد لله على المكسب في النهاية".

وزاد: "علاقتي مع محمد صبحي جيدة ونحن في الزمالك "عائلة واحدة"، وتعرضنا لضغوط كثيرة في الموسم الحالي، والبعض كان يروج للمشكلات، واللاعبين كانوا تحت ضغوط كبيرة".

وأكد: "نحن نعمل من أجل نادي الزمالك ونسعى لتحقيق انجازات من أجل النادي، والأهم هو إسعاد الجمهور، وهو ما تحقق في النهاية".

وأتم: "أشكر جمهور الزمالك على دعمهم لنا والمساندة الكبيرة للاعبين والجهاز الفني، وبمجرد مشاركتي في اللقاء كان هناك دعم كبير لي في الملعب، ودائما يدعمونني بشكل كبير منذ أول مشاركة مع الزمالك".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بيراميدز 8-7 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.