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الأهلي يستعد لتقديم "زيزو" صفقة الموسم

10:31 ص الجمعة 06 يونيو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب- مصراوي:

يستعد النادي الأهلي، للإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة، عن التعاقد بشكل رسمي، مع أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك المنتهي عقده.

وانتهى عقد زيزو مع نادي الزمالك بشكل رسمي، مع نهاية بطولة كأس مصر أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، وبذلك يتيح له الانتقال لأي نادي جديد.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن النادي الأهلي أنهى جميع الاتفاقات مع زيزو، ويستعد لتقديم الصفقة بشكل رسمي اليوم.

وأضاف المصدر، أن زيزو أيضا يستعد للسفر إلى أمريكا، للمشاركة مع فريقه الجديد الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها الشهر الجاري.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، قدم شكوى رسمية ضد زيزو والنادي الأهلي في لجنة الانضباط، وطالب بإيقافهما، بسبب مخالفة اللوائح والتفاوض في الفترة الغير قانونية، ولكن اللجنة رفضت لعدم الاختصاص، وهو ما دعى الأبيض للتحرك بشكوى في المحكمة الرياضية.

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