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بيراميدز يهنئ الزمالك بالفوز بكأس مصر

01:18 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

تقدم نادي بيراميدز بالتهنئة للزمالك، بعد حصد كأس مصر للمرة 29 تاريخيا، عبر بيان رسمي.

وجاء بيان تهنئة بيراميدز كالتالي:

يتقدم نادي بيراميدز بخالص التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب للفوز ببطولة كأس مصر بعد مواجهة سادتها الروح الرياضية، مع خالص الأمنيات بالتوفيق والازدهار.

وكان الزمالك حصد كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بركلات ترجيح ماراثونية انتهت بنتيجة 8-7.

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