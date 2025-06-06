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في ليلة الوداع.. محمد عبد الشافي يرفع كأس مصر بدلا من شيكابالا

01:09 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الخميس، وداع محمد عبد الشافي للفريق الأبيض معتزلا في عمر الـ39.

وكان من المقرر أن يرفع محمود عبد الرازق قائد نادي الزمالك كأس مصر، لكن في لافتة طيبة صمم شيكابالا أن محمد عبد الشافي يرفع الكأس الأخير له مع الفارس الأبيض.

وجاء فوز الزمالك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، لتحسم ركلات الترجيح الماراثونية المباراة لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 8-7.

وجاء قرار اعتزال عبد الشافي بعد حصده البطولة رقم 11 له مع الزمالك، منذ انضمامه في موسم 2009/10 قادما من غزل المحلة.

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