هل تُحتسب بطولة كأس مصر لزيزو مع الزمالك؟

كتب - محمد القرش:

حصد نادي الزمالك ببطولة كأس مصر 2024/25، بعد الفوز على بيراميدز بركلات ترجيح ماراثونية انتهت بفوز الأبيض 8-7.

وكشف مصدر مُطلع "لمصراوي" أن بطولة كأس مصر سيتم احتسابها لأحمد مصطفى زيزو على الرغم من رحيله عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن زيزو شارك في 4 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر 2024/25.

وخلال الـ4 مباريات، ساهم زيزو في 5 أهداف (سجل هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

يُذكر أن زيزو يتدرب فرديا مع الزمالك، بعد التأكد من انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

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