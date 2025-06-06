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هل تُحتسب بطولة كأس مصر لزيزو مع الزمالك؟

12:27 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك1
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك (1)
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    احتفال زيزو
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    أحمد مصطفى ''زيزو''
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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كتب - محمد القرش:

حصد نادي الزمالك ببطولة كأس مصر 2024/25، بعد الفوز على بيراميدز بركلات ترجيح ماراثونية انتهت بفوز الأبيض 8-7.

وكشف مصدر مُطلع "لمصراوي" أن بطولة كأس مصر سيتم احتسابها لأحمد مصطفى زيزو على الرغم من رحيله عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المصدر أن زيزو شارك في 4 مباريات مع الزمالك في بطولة كأس مصر 2024/25.

وخلال الـ4 مباريات، ساهم زيزو في 5 أهداف (سجل هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

يُذكر أن زيزو يتدرب فرديا مع الزمالك، بعد التأكد من انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

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