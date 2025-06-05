الأهلي تأهل.. الزمالك يضمن المشاركة في كأس السوبر المصري

كتب - محمد القرش:

ضمن نادي الزمالك التأهل لبطولة كأس السوبر المصري، بعد حصد بطولة كأس مصر 2024/25 على حساب بيراميدز.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 8-7، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان الأهلي حصد بطولة الدوري المصري 2024/25 بعد اعتلاء صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي حل وصيفا.

وتشارك 4 فريق في بطولة كأس السوبر المصري (بطل الدوري، بطل الكأس، بطل كأس الرابطة، صاحب الكارت الذهبي).