كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا نظيره بيراميدز، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

ويستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي حاليا، مباراة نهائي بطولة كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا.

وتسيطر نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، على ستاد القاهرة الدولي.

وحال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهذه النتيجة، سيتم اللجوء إلى خوض شوطين إضافيين، مدة كل شوط تصل إلى 15 دقيقة، أمام في حالة انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.