مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

1 1
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

4 1
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

0 2
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

0 2
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

ناصر منسي يتعادل للزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر (فيديو)

10:25 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (2)
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (3)
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز ضد الزمالك (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف التعادل أمام بيراميدز، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء هدف تعادل الفارس الأبيض عن طريق ناصر منسي من تسديدة مرت بين أقدام أحمد الشناوي في الدقيقة 78.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ضد الزمالك الزمالك بيراميدز ناصر منسي نهائي كأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
موعد وتوقيت صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات
نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. تغطية خاصة بالصور والفيديو
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟