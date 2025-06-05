ناصر منسي يتعادل للزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف التعادل أمام بيراميدز، في المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء هدف تعادل الفارس الأبيض عن طريق ناصر منسي من تسديدة مرت بين أقدام أحمد الشناوي في الدقيقة 78.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.