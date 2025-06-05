نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. تغطية خاصة بالصور والفيديو

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، على ستاد "القاهرة الدولي".

بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدماً على الزمالك في نهائي كأس مصر

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الشوط الأول من مواجهته المصيرية أمام الزمالك متقدماً بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"في نهائي الكأس".. تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد (فيديو)

حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه التحية إلى مصطفى محمد لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف نانت الفرنسي حاليا، خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"عاوز تضحك".. رسالة قوية من جماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام بيراميدز

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، العديد من الرسائل القوية، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

جماهير الزمالك تتوافد على مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق في نهائي الكأس

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك، على مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم فريقها في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الجزيري يقود الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة، أيمن الرمادي، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار نهائي كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد أنباء مفاوضات الأهلى".. مصطفى محمد يساند الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

حرص مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق والمحترف في صفوف نانت الفرنسي، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، لمؤازرة الفارس الأبيض خلال المواجهة الحاسمة أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"قبل مباراة اليوم".. ماذا قدم الزمالك وبيراميدز خلال النسخة الحالية ببطولة كأس مصر؟

تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامته على ستاد "القاهرة الدولي" اليوم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)