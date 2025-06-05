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بيراميدز ينهى الشوط الأول متقدماً على الزمالك في نهائي كأس مصر

09:22 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الشوط الأول من مواجهته المصيرية أمام الزمالك متقدماً بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وسجل هدف تقدم بيراميدز الوحيد في الشوط الأول أحمد عاطف قطة من رأسية رائعة سكنت شباك محمد صبحي في الدقيقة 29 من عمر اللقاء.

وكان بيراميدز نجح قبل أيام قليلة في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين لهدف إياباً، بينما حسم لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي.

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