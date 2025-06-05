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لاعبو الزمالك وبيراميدز يتناولون الإفطار قبل انطلاق مباراة نهائي الكأس

09:15 م الخميس 05 يونيو 2025
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تناول لاعبو فريقي بيراميدز والزمالك الإفطار، خلال أذان المغرب، قبل انطلاق المباراة التي تجمع بين الفريقين، في نهائي بطولة كأس مصر.

وخلال إجراء لاعبي الفريقين لعمليات الإحماء قبل بداية المباراة، توجهوا إلى خط التماس مباشرة لشرب الماء وبعض العصائر، عقب سماع أذان المغرب مباشرة.

ويلاقي الزمالك حاليا نظيره بيراميدز، في إطار نهائي بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويسعى نادي الزمالك إلى التتويج بلقب كأس مصر على حساب بنادي بيراميدز، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 29 لقبا، يقلص الفارق مع صاحب المركز الأول الأهلي صاحب الـ 39 لقبا.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق بيراميدز في حصد لقبه الثاني في أقل من أسبوع، بعدما حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه يوم الأحد الماضي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

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