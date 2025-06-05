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"في نهائي الكأس".. تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد (فيديو)

09:02 م الخميس 05 يونيو 2025
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    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
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    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير نادي الزمالك، على توجيه التحية إلى مصطفى محمد لاعب الفريق السابق والمحترف في صفوف نانت الفرنسي حاليا، خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز حاليا، في إطار نهائي بطولة كأس مصر، على ستاد القاهرة الدولي.

ورددت جماهير الفارس الأبيض المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، هتاف: "الولا ولا أهو مصطفى محمد أهو".

وكان مصطفى حرص على التواجد في ملعب المباراة، لدعم الفارس الأبيض خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة عقب الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، فيما تمكن فريق بيراميدز من الصعود إلى الدور ذاته عقب الفوز على البنك الأهلي.

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