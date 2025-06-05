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"عاوز تضحك".. رسالة قوية من جماهير نادي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام بيراميدز

08:46 م الخميس 05 يونيو 2025
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  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جماهير الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، العديد من الرسائل القوية، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ورددت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "عاوز تضحك طول النهار الدوري المصري أحسن خيار".

كما قامت جماهير الفارس الأبيض برفع لافتة كتب عليها: "نهاية الدوري المصري".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار نهائي بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

والجدير بالذكر أن فريق بيراميدز، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على حساب زد في النسخة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل.

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مباراة الزمالك وأمام بيراميدز مدرجات ستاد القاهرة الدولي نهائي كأس مصر رسالة قوية من جماهير نادي الزمالك
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