كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير نادي الزمالك المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، العديد من الرسائل القوية، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ورددت جماهير الزمالك المتواجدة في المدرجات هتاف: "عاوز تضحك طول النهار الدوري المصري أحسن خيار".

كما قامت جماهير الفارس الأبيض برفع لافتة كتب عليها: "نهاية الدوري المصري".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار نهائي بطولة كأس مصر خلال الموسم الحالي 2024-2025.

والجدير بالذكر أن فريق بيراميدز، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على حساب زد في النسخة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل.

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