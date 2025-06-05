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بيكهام: روح العائلة الواحدة تميز الأهلي.. واللعب أمام وسام أبو علي صعب

08:33 م الخميس 05 يونيو 2025

أحمد رمضان بيكهام

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كتب - محمد القرش:

علق أحمد رمضان بيكهام على عودته للنادي الأهلي قبل منافسات كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيكهام في تصريحات عبر المركز الإعلامي للنادي: "جميع لاعبي الأهلي على درجة متقاربة من الكفاءة، وهو ما يزيد من التنافس في جميع المراكز، ويصب في مصلحة الفريق في المقام الأول، لكن تبقى روح العائلة الواحدة هي التي تميز الأهلي، فاللاعب البديل ينتظر فرصته في المشاركة ويدعم زملاءه".

وأشاد لاعب الأهلي بالمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مؤكدًا أنه مهاجم من طراز رفيع، وأن اللعب أمامه أمر في غاية الصعوبة، بسبب قدراته في الضغط القوي والتحرك داخل الملعب وقدراته المتنوعة على تسجيل الأهداف.

وشدد بيكهام على أن الجيل الحالي في الأهلي فرض نفسه بقوة من خلال البطولات والألقاب التي حققها، كما اعتبر جيل 2006 الذي شارك في كأس العالم للأندية باليابان من أفضل الأجيال أيضًا.

وقال إن وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق، من أفضل مدافعي الفريق على مر التاريخ، وعن نفسه يتمنى أن يحقق نفس النجاحات التي حققها جمعة مع الأهلي والمنتخب الوطني.

وتطرق للحديث عن المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ثقة الجهاز الفني للمنتخب في قدراته وضمّه من قبل أمر يسعده بكل تأكيد على المستوى الشخصي، ويعتبره وسامًا على صدره. لافتًا إلى أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يعطي المجتهد حقه ويريد تقديم المنتخب بالشكل الذي يليق بمكانته على مستوى قارة إفريقيا.

واختتم أحمد رمضان بيكهام كلامه بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم دائمًا في ظهر اللاعبين، ويعتبرهم اللاعب الأول في الفريق، وأن دعمهم له سيكون فارقًا بكل تأكيد خلال وجوده مع الفريق.

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