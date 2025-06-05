كتب - يوسف محمد:

توافدت أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك، على مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لدعم فريقها في مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

وتنطلق مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان نادي الزمالك صعد إلى نهائي كأس مصر، عقب الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما تمكن بيراميدز من الوصول إلى نهائي البطولة عقب الفوز على فريق البنك الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

ويسعى نادي الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بهدف رفع عدد ألقابه في البطولة إلى 29 لقبا، فيما يطمح بيراميدز في رفع عدد ألقابه في البطولة إلى لقبين والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويذكر أن فريق بيراميدز، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على فريق زد في نهائي الموسم الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل.

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