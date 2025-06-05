الجزيري يقود الزمالك لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة، أيمن الرمادي، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي.

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